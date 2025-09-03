レグザム フレッシュオールスターゲーム2025が7月20日に香川県丸亀市で開催された。ファームのウエスタン・リーグ選抜とイースタン・リーグ選抜が戦うこの試合は、毎年将来のスター候補と呼ばれる若手が集まるため、ファンからの注目度も高い。歴代のMVP獲得選手をみると、里崎智也さん(元ロッテ)、青木宣親さん(元ヤクルト)、現役でも岡本和真選手(巨人)や森下翔太選手(阪神)など、一流の選手が揃っている。今年も、日本ハムドラ