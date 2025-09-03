中日―阪神戦プロ野球の阪神は2日、バンテリンドームで中日と対戦し、5-3で勝利した。佐藤輝明内野手が3回に今季35号2ランをマーク。内角高めの悪球を中段へ運ぶ特大弾にネット上は騒然となった。球場がどよめいた。0-0の3回1死一塁で中日左腕マラーが投じた内角高めのボールを捉えると、打球は右翼席へ。広大なバンテリンドームの中段席へ着弾した。中日の右翼手も早々と打球を見送るほどの特大弾だった。スポーツチャンネ