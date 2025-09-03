東京から車で約1時間走ると見慣れたハングルの看板を掲げた建物が姿を表わした。CJ第一製糖がギョーザ大国の日本市場を狙って千葉県木更津市の研究団地に初めて建設した新工場だ。総投資金額は約1000億ウォン（約106億円）。電子や自動車など韓国企業のうち日本に生産施設を備える企業は数えるほどしかない。新工場は敷地だけでサッカーコート6面分に相当する4万2000平方メートルで、延べ面積は8200平方メートル規模に達する。2日