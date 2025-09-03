気象庁気象庁は3日、東北と北陸で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があると発表した。東北では3日に、東日本から西日本では4日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要だとして、注意を呼びかけた。また、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の各県と東京都では、3日夕から夜にかけて線状降水帯発生の恐れがあるという。気象庁によると、前線が日本海西部から北日本に延び、北海