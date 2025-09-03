「パイレーツ−ドジャース」（２日、ピッツバーグ）ドジャースはクレイトン・カーショー投手が先発。初回にいきなり４失点した。カーショーは先頭のトリオロを２球で追い込んだが、甘く入ったスライダーを左中間に運ばれる二塁打。さらに連続四球で無死満塁のピンチを招いた。ここで４番・ファムの右翼線に落ちる打球を右翼・テオスカーがスライディングキャッチを試みたが捕れず、タイムリー二塁打となって２点を失った。