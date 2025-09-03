俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が、違法薬物に関連した容疑で３日早朝に警視庁に逮捕されたことが、関係者への取材で分かった。清水容疑者は7月スタートで放送中のTBS系看板枠「日曜劇場」の連続ドラマ「19番目のカルテ」に出演中。主演松本潤が所属し総合診療科の医師・徳重晃役を務める「魚虎総合病院」で新米医師として働く小芝風花扮する滝野みずきの同期で、3年目の内科専攻医・鹿山慶太という重要役を演じている。清