俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が３日早朝、違法薬物に関連した容疑で警視庁に逮捕されたことが、関係者への取材で分かった。◆清水尋也（しみず・ひろや）東京都生まれ。兄の俳優清水尚弥の当時のマネジャーに誘われるなどして芸能界入り。12年に映画「震動」、フジテレビ系連続ドラマ「高校入試」に出演。「渇き。」「ソロモンの偽証前編・事件／後編・裁判」「ストレイヤーズ・クロニクル」「ちはやふる上の句・下の句・