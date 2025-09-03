「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）阪神が連勝。三回、佐藤輝の３５号２ランで先制。直後に熊谷敬宥内野手のプロ初アーチも飛び出すなど、序盤から試合を有利に進めた。投げては先発・村上頌樹投手が６回２／３を６安打３失点で自己最多１１勝目を手にした。優勝へのマジックナンバーは「６」。以下、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−熊谷がプロ初本塁打。「どんな選手もそうですけど、日々向上心持