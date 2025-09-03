アメリカのトランプ政権が発動した関税措置を巡り連邦控訴裁判所が違法と判断したことについて、トランプ大統領は2日、「あすにも連邦最高裁判所に上訴する」との考えを明らかにしました。アメリカの連邦控訴裁判所は29日、1審の判断を支持し、トランプ政権が発動した相互関税について、「大統領権限を逸脱し、違法で無効」との判断を示しました。これについてトランプ大統領は2日、連邦最高裁判所に上訴する方針を明らかにしたう