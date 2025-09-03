ドライバーが飛んだ。アイアンもグリーンに乗った。しかし、3パットしてしまったらそこまでのナイスショットがすべて台無しになってしまう。最後の最後でミスしないパッティングをレッスン！ 曲がり方はボールが転がるスピードによって変わる ①ラインはカップまでをイメージするのが宮田流。そのラインを二分して、それぞれをチェック！②ブレイクポイントより手前の傾斜を