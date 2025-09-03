私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたち（小3、小1、年中）の5人家族。義実家は車で1時間ほどの場所にあり、ときおり季節の挨拶などで顔を出すようにしています。義両親は優しい人たちでうちの子たちも懐いています。しかし義兄のコウスケさんは結婚当初からとても横柄で、見ていて不快になるような言動を繰り返していました。モヤモヤするのでなるべく関わらないようにしていましたが、上の子が4歳くらいのときのこと……。