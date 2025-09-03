毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（土曜日は1週間の振り返り）。9月4日放送の第114話では、手嶌治虫（眞栄田郷敦）が嵩（北村匠海）に会いに来る。 参考：『あんぱん』河合優実と妻夫木聡が放つ大人の色気『花子とアン』に通じる“恋の描写” 嵩が「これがダメだったら漫画家をやめる」と宣言した第113話。 第114話では、嵩は漫画懸賞で大賞を受賞する。大喜びののぶ（今田美桜）