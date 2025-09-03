シェアフルは8月29日、「スキルアップ・成長に関する実態調査」の結果を発表した。調査は7月17日、同社運営のスキマバイトアプリ『シェアフル』のユーザーを対象にインターネットで行われ、2万5,186件の有効回答を得た。スキマバイトを選ぶ際に、将来のキャリアを意識したことはありますか?はじめに、「スキマバイトを選ぶ際に、将来のキャリアを意識したことはありますか?」と質問したところ、32.7%が「はい」と回答。特に、10代