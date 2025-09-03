レトロな木目調×ルーフラックの「ドレスアップ仕様」がめちゃイイ！2025年8月25日、スズキは新しく「アルトラパン」の一部改良モデルを発売しました。アルトラパンは、2002年から発売されている軽自動車で、現行モデルは2015年に発売された3代目です。【画像】超カッコいい！ これがレトロカスタムの「ラパン」です！（30枚以上）女性ユーザーを中心に幅広い層に支持されている“軽セダン”ですが、最新モデルにはオシャレ