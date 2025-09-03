今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第113話が3日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、週刊誌の漫画コンクールのページを目にした嵩（北村匠海）は、のぶ（今田美桜）に勧められ、その懸賞に挑戦することに。結果よりも描きたい漫画を描くことに意味があると言うのぶに、自分にもプライドがあると言って何日も仕事部屋にこもる嵩。心配するのぶの前で、嵩はこれがダメだったら漫画家