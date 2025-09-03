4月に放送がスタートした連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合ほか）も、最終話まで残り1ヵ月ほどとなった。『アンパンマン』の産みの親でもある漫画家で絵本作家のやなせたかしさんと妻の小松暢さんをモデルに、嵩（北村匠海）とのぶ（今田美桜）の半生を描く本作。物語の中では数十年が経過しているとあって、劇中キャラクターたちにはそれぞれ変化が。今回は、特に変化が大きい3キャラクターについて深堀していこう！【写真】