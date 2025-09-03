全日本プロレスは３日までに今月２３日の東京・アリーナ立川立飛で開催する秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム２０２５」に元三冠ヘビー級王者・安齊勇馬が復帰することを発表した。安齊は６月１８日の後楽園ホール大会の試合後に「自分自身をもっと盛り上げるため、全日本プロレスを盛り上げるため、ちょっとの間、このリング外で戦ってきます。安齊勇馬、少しの間欠場します。ありがとうございます」と理由を明かさず