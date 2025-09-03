第２子妊娠を発表した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（５２）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ、３３）が３日までに自身のＳＮＳを更新し、親子ショットを公開した。蜂谷はインスタグラムに「ぽっこりお腹がもはやヒップシート化している」と書き出し、オレンジ色のロングワンピースにシャツを羽織った姿で長男を抱っこするショットを披露。「ぐんぐんお腹も大きく成長中！今日から７ヶ月目に突入！頻尿問題