◇ナ・リーグドジャース―パイレーツ（2025年9月2日ピッツバーグ）ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に先発。初回から失点する立ち上がりとなった。初回、先頭のトリオロに中越えのエンタイトル二塁打を許すと、2者連続四球で無死満塁とピンチを招いた。さらに4番・ファムには初球の直球を狙われ、右翼線へ弾き返されると、右翼手のT・ヘルナンデスが賢明に追う