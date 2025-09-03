「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）阪神・熊谷敬宥内野手が、四回１死一塁から左翼席へプロ初アーチを放った。大卒８年目、通算２３２打席目での待望の一発に「元々ポテンシャルの高い選手」とデイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏。また、佐藤輝明内野手の先制３５号２ランには「ナイスホームラン！」と賛辞をおくった。◇◇熊谷選手のプロ初ホームランはファンの皆さんにとってもうれしかったのではない