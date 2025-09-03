日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2871（+2.0+0.07%） ホンダ1667（-3.5-0.21%） 三菱ＵＦＪ2272（00.00%） みずほＦＧ4843（+9+0.19%） 三井住友ＦＧ4072（-10-0.24%） 東京海上6447（-15-0.23%） ＮＴＴ159（-0.8-0.50%） ＫＤＤＩ2580（-12.5-0.48%） ソフトバンク232（-0.2-0.09%） 伊藤忠8583（-5-0.06%）