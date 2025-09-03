【本日の見通し】金曜日の米雇用統計警戒継続、ドル円は下がると買いが出る展開か 昨日の海外市場で149円近くまで上昇した後を受けた3日の市場。トランプ関税の違法性をめぐる連邦控訴裁判決もあり、米債利回りの上昇傾向（米財政赤字懸念からの債券安警戒）が続くとみられることから、ドル高の流れが継続と見られる。もっとも、5日の米雇用統計への警戒もあり、上値追いの勢いがどこまで続くかは難しい判断となる。 日