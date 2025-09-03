円売り優勢、麻生氏が自民党総裁選の前倒しを要求へドル円148.50円台 麻生氏が自民党総裁選の前倒しを求める意向を示したとの報道が伝わっている。きのう既に報じられていたが、今朝になり英語で記事が流れると円売りで反応。政治の不透明感が強まり日本売り（円売り）に。ドル円は148.50円台。