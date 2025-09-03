気象庁は3日午前4時59分、東北地方と北陸地方で3日朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるとして、注意を呼びかけた。気象庁は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけている。