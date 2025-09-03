ドルトムントサポーターが披露した壮大な追悼と演出美ドイツ1部ボルシア・ドルトムントは現地時間9月1日、ブンデスリーガ第2節でウニオン・ベルリンと対戦。この一戦を前に、本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクの「南スタンド」が“芸術作品”へと変貌した。サポーターによる壮大なメガ・コレオが披露され、スタジアム全体を感動に包んだと現地メディア「RUHR24」が報じている。この日のキックオフ直前、約2万5000人の立見席フ