中国のSNS・小紅書（RED）に8月31日、日本旅行の感想をつづった文章が投稿された。投稿者の男性は「日本旅行で感じたいくつかのこと」と題し、まず「清潔さ」に言及。「日本の街では吸い殻や紙くずをほとんど見かけない。田舎でも都会でもごみ箱は少なく、設置されている場合は細かく分類されている。例えばペットボトル専用のごみ箱は投入口がボトル口の大きさに合わせた丸穴になっている。このような工夫は随所に見られる。都市