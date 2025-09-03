楽天は左腕の早川が先発。1軍のマウンドに上がるのは、3回6失点で敗戦投手になった7月4日の日本ハム戦以来、およそ2カ月ぶりとなる。今シーズンはここまで2勝7敗と大きく負け越し。今季、開幕投手を務めたセ、パ12人の中では、金村（日）、奥川（ヤ）の各4勝を下回る最も少ない勝ち星と苦しんでいる。1軍登録抹消期間中にはイースタンで3試合に先発し、直近の8月26日巨人戦では6回を3失点に抑え勝利投手になった。チームは現