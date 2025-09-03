２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円３６銭前後と前日と比べて１円２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円７０銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安だった。 日銀の氷見野良三副総裁が２日の講演でタカ派的な姿勢をみせなかったほか、自民党の森山裕幹事長が辞意を表明したことで政局が流動化する可能性が警戒されたことから円売り