３日の東京株式市場は主力株を中心に売り優勢の地合いとなりそうだ。日経平均株価は４万２０００円台前半で弱含み、展開次第では４万１０００円台を視界に入れる下押し圧力の強い地合いとなることが予想される。前日の欧州株市場はほぼ全面安商状となり、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは２．３％安と大幅な下げで８月１日以来約１カ月ぶりの安値をつけた。フランスの政局不安に加え、英国の財政懸念も嫌気され欧州各国の長期