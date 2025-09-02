「老眼」は目薬で治療できることをご存じですか？ 今回は、アメリカで承認された目薬「VUITY」を使用する際の注意点について「薬剤師」の宮本さんに解説していただきました。 ※この記事はMedical DOCにて【「老眼に効く目薬」について薬剤師が解説 米国で承認された目薬の効果と注意点】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修薬剤師：宮本 知明（薬剤師） 病院薬剤師・研究職