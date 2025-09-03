山本舞香 見取り図（盛山晋太郎・リリー）、木村昴、山本舞香、とうあが２日、都内で行われた『ラブキャッチャージャパン2』記者会見に登壇した。「ABEMA」で９月16日から放送開始されるオリジナル番組。愛か、お金か、究極の選択をした男女10人がその選択を隠して臨む恋愛リアリティーショー。スタジオMCには、見取り図と木村昴に加え今回から山本舞香ととうあが参加する。山本は番組に参加して「本当に面白かった