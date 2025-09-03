サントリーホールディングスの新浪剛史会長兼ＣＥＯが薬物捜査を受けて辞任した/Kiyoshi Ota/Bloomberg/Getty Images東京（ＣＮＮ）飲料大手サントリーホールディングスの新浪剛史会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）が、違法薬物を含むサプリメントを購入した疑惑を受け、辞任した。同社が２日に確認した。日本を代表する著名かつ率直な発言で知られるビジネスリーダーの一人である新浪氏（６６）は、購入したサプリメントは合法だと