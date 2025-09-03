― ダウは249ドル安と続落、財政不安による米長期金利の上昇を嫌気、ハイテクなどに売り ― ＮＹダウ 45295.81 ( -249.07 ) Ｓ＆Ｐ500 6415.54 ( -44.72 ) ＮＡＳＤＡＱ 21279.63 ( -175.92 ) 米10年債利回り4.262 ( +0.033 ) ＮＹ(WTI)原油 65.59 ( +1.58 ) ＮＹ金 3592.2 ( +76.1 ) ＶＩＸ指数17.17 ( +1.05 ) シカゴ日経225先物 (円建て)42085 ( -265 )