セブン-イレブンは9月9日から、アイスクリームの新商品「ロッテ あんづつみ」を発売する。価格は278円（税別）。「ロッテ あんづつみ」は、北海道十勝産の小豆を使用したこしあんで、おはぎのようにアイスクリームを包んだ商品。販売エリアは北海道、東北、関東、近畿、九州。