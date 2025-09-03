茨城の学童野球大会に出場した谷田部ジュニアスターズの起用方針8月に行われた茨城の学童野球軟式大会「ノーブルホームカップ」で、心温まる瞬間が生まれた。6年生から野球を始めたばかりの選手が代打で放った2点タイムリーを放ったのだ。この一打は、谷田部ジュニアスターズの村下峰夫監督が大切にする「一人ひとりを輝かせる」指導の素晴らしさを物語っている。村下監督の指導で特徴的なのは「一人ひとり、特徴のある選手を