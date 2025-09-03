結婚指輪は夫婦の絆の象徴。しかし家事や子育てに追われる日々の中で、指輪を外すのは珍しいことではない。そんな指輪について、Instagramで漫画投稿をしているおはなーさんの作品『また、指輪をつけてみようと思った。』では、外した理由や再び着けたきっかけが描かれている。 【漫画】指輪で赤ちゃんが傷つくかもと思い そもそもおはなーさんは、結構当初は結婚指輪を見ると嬉しくなるため、外さずに生活していた