タレントの渡辺直美が、Netflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2のパート2に登場するレディー・ガガ演じる伝説の教師ロザリン・ロットウッドの日本版吹替声優を務めることが明らかになった。長年ガガのモノマネを披露し、YouTubeでの対談経験もある渡辺にとって、新たな挑戦となった渡辺。『ウェンズデー』、そしてガガへの愛情をインタビューでたっぷり語っている。【動画】渡辺直美のインタビュー映像ティム・バートン監督