俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが3日、分かった。清水容疑者は2012年に映画「震動」で俳優デビュー。その後、「渇き。」や「東京リベンジャーズ」シリーズといった話題作に出演する実力派俳優で、現在はTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」で、医療を題材としたドラマ作品に初挑戦。同作は7日に最終回を迎える。清水容疑者はTBSで6日放送の「ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっ