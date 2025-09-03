◇ナ・リーグドジャース―パイレーツ（2025年9月2日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は初球を狙ったが、左飛に倒れた。初回の第1打席、相手先発・ムジンスキの第1球、外角直球を狙ってスイングしたが、左飛に終わった。この日の試合前にはキャッチボールで約30分間投げ、最後は日本ファンの「オータニ」という声援に手を振っ