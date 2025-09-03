顧客との商談、社内の会議……打ち合わせは複数回にわたって行われることが一般的です。仕事ができる人は、前回の会議と今回の会議をスムーズに接続させて会議の生産性を高めています。そのポイントとは。（ギックス共同創業者田中耕比古）仕事ができる人は「打ち合わせのつながり」を大切にする打ち合わせが一度きりで終わる、ということは、そんなに多くありません。扱っている商材にもよりますが、営業活動において、1回