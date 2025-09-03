出演最新作『ラスト・ブレス』日本公開を2025年9月26日に控えるシム・リウが、（MCU）主演作『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）待望の続編についての確信をTHE RIVERの単独取材にて明かした。 MCU初のアジア系ヒーロー単独作として登場した『シャン・チー／テン・リングスの伝説』は、公開以来続編の要望が絶えない作品の一つだ。続編製作の意向はこれまでも伝えられてきたが、監督のデステ