9月に開かれる国連総会で、イギリスやフランスなどがパレスチナの国家承認を表明する方針を示すなか、駐日パレスチナ大使が「今こそ日本政府はパレスチナの国家承認をするべき」と発言しました。【映像】ガザ市の様子今こそ次のステップに進むべく、私たちは日本にパレスチナの国家承認をするよう求める」（駐日パレスチナ常駐総代表部 ワリード・シアム大使）駐日パレスチナ代表部のシアム大使は2日午後、都内で会見し、「日