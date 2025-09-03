2025Ç¯8·î25Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¡Ø¥«¥é¡¼¿Þ²ò ¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ Âç³ØÃÏµå²Ê³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤ÎÂè1´¬¡¢Âè2´¬¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ëÃÏµå³Ø¶µ²Ê½ñ¡ØUNDERSTANDING EARTH¡Ù(8th edition)¤òÁ´3´¬¤Î¹½À®¤ÇËÝÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¥Æ¥¯¥È¥Ë¥¯¥¹¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥È¥ëÂÐÎ®¤Ê¤ÉÃÏµåÆâÉô¤ÎÆ°¤­¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤ë²Ð»³¤äÃÏÁØ¡¢´äÀÐÊÑÀ®¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Î¸ÇÂÎÉôÊ¬¤ÎÂç¤­¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÍý²ò