韓国ソウル中心部の日本人も多く訪れる免税店で爆破予告があり、警察や消防が出動する騒ぎとなりました。【映像】ソウル中心部 免税店に爆破予告9月2日午後、ソウル・明洞にある新世界免税店の建物を「爆破する」という脅迫文がSNS上に掲載されました。具体的な時刻や場所は書かれていませんでしたが、警察や消防が出動する騒ぎとなりました。同じ建物では8月にも爆破予告がありましたが、今回は「避難指示を出すと逆に混乱