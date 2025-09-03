ウクライナのスタートアップ企業が開発した新型の巡航ミサイルがロシアとの戦闘で使われたとウクライナメディアが報じました。【映像】新型巡航ミサイル「フラミンゴ」発射の瞬間公開された映像には、ウクライナ沿岸から発射されたとする複数のミサイルが、スピードを上げて飛び立っていく様子が映っています。ウクライナの軍事情報メディア「ミリタルヌイ」によりますと、8月30日にウクライナ軍が、ロシアが一方的に併合し