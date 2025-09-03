１３日に開幕する世界陸上東京大会の日本代表が２日、発表され、星稜高校２年の清水空跳（そらと）選手（１６）が初選出された。清水選手は７月の全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）の男子１００メートル決勝で、１８歳未満の世界記録となる１０秒００で優勝。世界選手権の参加標準記録をクリアした。家族など関係者からは喜びと期待の声が上がった。（阿部友志）金沢駅近くですし店「あかめ寿し」を営む父の正雄さ