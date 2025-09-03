中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が北京で会談し、アメリカのトランプ政権を念頭に両国の戦略的な関係を強化させていくことで一致しました。【映像】握手する習主席とプーチン大統領国営の新華社通信によりますと、習主席とプーチン大統領は2日午前、人民大会堂で会談した後、少人数で昼食を共にしました。会談で習主席は、「両国の重大な関心事項で迅速に協調する」と述べ、ウクライナ侵攻や関税などで圧力を