心の病は、診断も治療もむずかしい場合があります。なかでも困難なのが、専門家でも「うつ病」との見極めに悩むという「双極性障害」です。この2つの病気は似ているようで、その原因や治療法はまったく違います。そのため、治療をしていてもうつ病がなかなか治らない場合、じつは双極性障害だったというケースもあります。双極性障害になると、家族や信用、財産、そして最悪の場合は命まで失うほどの深刻な事態に陥ることもありま