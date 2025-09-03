アメリカのトランプ大統領は2日、中国の大規模な軍事パレードにロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩総書記が参加することについて「懸念はない」との考えを示しました。トランプ大統領：（パワーバランスに影響は？）全くない。中国はアメリカを必要としており、私は習近平国家主席と非常に良好な関係を築いている。トランプ大統領は中国の習近平国家主席との関係は良好だとして、中国がロシアや北朝鮮との関係を強化すること