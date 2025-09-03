大谷とデラクルーズが塁上で再会MLB公式サイトは2日（日本時間3日）、インスタグラムを更新。ドジャース・大谷翔平投手とレッズのエリー・デラクルーズ内野手の貴重な瞬間を公開した。ドジャースは8月25日〜27日（同26〜28日）の3日間、本拠地でレッズと3連戦を戦った。試合中、二塁上で大谷とデラクルーズが話す場面が何度も見られた。昨年のオールスター戦前にデラクルーズは、大谷と話すために日本語を習得中だと明かして